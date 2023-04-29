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Kapıları tornavidayla açmaya çalışırken kameraya yakalandı

DHA

Kapıları tornavidayla açmaya çalışırken kameraya yakalandı


Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te, bir kişinin girdiği apartmandaki dairelerin kapılarını zorlayıp, tornavidayla açmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 03.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki Keskinler Apartmanı'nda meydana geldi. Elinde tornavidayla apartmana giren kişi, içeride kimsenin olmadığını düşündüğü dairelerin kapısını zorlayıp açmak istedi. Kapıları açamayan şüpheli, daha sonra binadan ayrıldı. Sabah uyandıklarında kapılarının zorlandığını ve tornavida izlerinin olduğunu fark eden apartmanda yaşayanlar, güvenlik kamerasını izledikten sonra durumu polise bildirdi. Apartmandakilerin şikayetçi olduğu şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-04-29 13:47:11

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