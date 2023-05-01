Ot toplarken 100 metreden kayalıklara düşen emekli güvenlik korucusu öldü

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Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)SİİRT'in Şirvan ilçesi kırsalında ot toplamaya çıkan Kasım Tanrıveren (60), yaklaşık 100 metre yüksekten kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ormanbağı Köyü kırsalında Siser Tepesi´nde meydana geldi. İddiaya göre ot toplamak için kırsala çıkan emekli güvenlik korucusu Kasım Tanrıveren, dengesini kaybederek 100 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Yanındakilerin İhbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tanrıveren´in yaşamını kaybettiğini belirledi. Tanrıveren´in cansız bedeni, ekiplerce yaklaşık 4 kilometre taşınarak, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-05-01 15:41:55



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