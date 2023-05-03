Siirt´te otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

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Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)SİİRT´te kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siirt-Batman kara yolu, Gözpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Şaban İ. yönetimindeki 34 CDJ 304 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Şaban İ. ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-05-03 13:14:49



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