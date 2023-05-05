Siirt'te suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldılar

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Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT'te, Başur Çayı'ndaki suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yağmurtepe köyü, Sütlüce mezrası bölgesindeki Başur Çayı´nın kıyısında meydana geldi. Çay kenarına pikniğe giden 2 kişi, suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su üzerinden karşıya merdiven dayayarak köprü oluşturdu. Mahsur kalan 2 kişi, merdiven yardımıyla karşıya ulaştırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-05-05 22:59:58



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