Otomobil sürüye çarptı; 17 koyun öldü

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AKİF ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'te, koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kazada, 17 koyun öldü.

Siirt-Baykan kara yolunda, saat 03.30 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 ZK 063 plakalı otomobil, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyunların arasına daldı. Otomobilin sürücüsü hafif yaralanırken, 17 koyun ise öldü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ayakta müdahale edilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-05-06 11:52:50



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