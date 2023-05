Babacan: Önümüzdeki seçim, sıradan bir seçim değil

Akif ÖZALP/ SİİRT (DHA)DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Tam demokrasi yolunda büyük bir yol ayrımının tam eşiğindeyiz. Önümüzdeki seçim, partilerin birbirleri ile sıradan yarıştığı bir seçim değil. Önümüzdeki seçim bir sistem seçimidir. Bu ucube tek kişilik yönetimle zulmedenin ülkesinde yaşamaya devam mı edeceğiz, yoksa tam demokrasi ile milletimizin egemenliğini sağlayacağız? İşte 14 Mayıs bunun seçimidir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Siirt´te partisinin il binasının önünde düzenlenen `Halk Buluşması´ programına katıldı. Programa milletvekili adayları, Millet İttifakı partilerinin il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Babacan, merkezi hükümetin bürokrasi kadrosu ve bakanlıkların, iktidar partisiyle beraber çalıştığını belirterek, "Normalde olması gereken merkezi hükümetin birimlerinin devletin temsilcisi olması gerekir. Her partiye eşit yakınlıkta olması lazım, maalesef bu böyle değil. Bu adalet değil, adalet devlet birimlerinin her partiyle eşit yakınlıkta olmasıdır. Bir kilo soğan 30 lira olunca, o hükümete güle güle deme zamanı geliyor, müsait bir yerde indireceğiz" dedi.

'BU YOLA ÖZGÜR VE ZENGİN BİR TÜRKİYE İÇİN ÇIKTIK'

Babacan, özgürlüğün, zenginliğin ve adaletin türküsünü hep bir ağızdan söylemenin mücadelesini verdiklerini ifade ederek, "Tam demokrasi yolunda büyük bir yol ayrımının tam eşiğindeyiz. Önümüzdeki seçim, partilerin birbirleri ile sıradan yarıştığı bir seçim değil. Önümüzdeki seçim bir sistem seçimidir. Bu ucube tek kişilik yönetimle, zulmedenin ülkesinde yaşamaya devam mı edeceğiz, yoksa tam demokrasi ile milletimizin egemenliğini sağlayacağız? İşte 14 Mayıs bunun seçimidir. Arka arkaya videolar çıkıyor, sosyal medya yayınlarının biri bitiyor biri başlıyor. Çete, mafya sarmış her yeri. Asıl mesele kamu kaynaklarını yandaşlara peşkeş çekilmesini önlemek. Asıl mesele, milletin kaynaklarını yine bu millet için harcamaktır. Asıl mesele 783 bin kilometrelik vatan topraklarında özgürlüğün, zenginliğin ve adaletin türküsünü hep bir ağızdan söyleyebilmektir. İşte biz bunun mücadelesini veriyoruz. Biz bu yola özgür ve zengin bir Türkiye için çıktık. Biz bu yola her bir vatandaşımızın, elin Avrupa vatandaşının yaşadığı hayat standardına ulaşabilmesi için çıktık. Siirt nasıl ki 20 sene evvel vesayetçilerin isteğini kursaklarında bırakıp demokrasinin önünü açtıysa bu pazar günü de Siirt yine demokrasinin önünü açacaktır" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-05-09 20:02:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.