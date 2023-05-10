Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)SİİRT'te seyir sırasında alev alan kereste yüklü TIR, itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.
Siirt-Eruh kara yolunda seyreden kereste yüklü TIR, sabah saatlerinde alev aldı. TIR şoförü, aracı emniyet şeridine çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, kapatılan yol çalışmalar sonrası açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-05-10 11:13:48
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