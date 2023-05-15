Siirt´te akreditasyonları olmayan İspanyol 10 seçim gözlemcisine gözaltı



Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)SİİRT´te akreditasyonları olmadan seçimleri gözlemlemek için İspanya´dan gelen 10 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.

Cumhurbaşkanı ve 28´inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerini gözlemlemek için gelen V.B.S. isimli yabancı uyruklu kişi, sosyal medya hesabı üzerinden halkı ayrıştırıcı, tahrik edici ve bölücü paylaşım yaptığı gerekçesiyle yanındaki J.I.G., I.C.C., L.C.R.G., P.E.M.M., I.E.G., J.M.D., I.C.G., M.N.I.C. ve M.O.O. ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve resmi kurumlardan akreditasyonları olmadıkları belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Uçakla İstanbul´a gelen 10 kişi, İspanya´ya gönderilecek.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-05-15 17:14:26



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