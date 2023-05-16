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Siirt´te Yeşil Sol Parti 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı

DHA

Siirt´te Yeşil Sol Parti 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı


Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde Yeşil Sol Parti 2, AK Parti 1 milletvekilli çıkardı. AK Parti´den seçilen Mervan Gül, 2002´de Siirt´te iptal edilen seçimlerde adaylıktan çekilerek, yerini siyasi yasağı kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a bırakmıştı. Erdoğan, 9 Mart 2003´teki ara seçimde milletvekili olarak Meclise girmişti. 
201 bin 853 seçmenin olduğu Siirt´te 168 bin 261 kişi sandık başına gitti. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre kullanılan oyların 160 bin 199´u geçerli sayıldı. Seçimde Yeşil Sol Parti 76 bin 720, AK Parti ise 57 Bin 41 oy aldı. Bu sonuçlara göre Yeşil Sol Parti´den Tuncer Bakırhan (53) ve Sabahat Erdoğan Sarıtaş (35), AK Parti´den de Mervan Gül (62) milletvekili oldu.
YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ TUNCER BAKIRHAN
Tuncer Bakırhan, 1970 yılında Kars'ın Susuz ilçesinde dünyaya geldi. Bakırhan, ilk ve orta öğretimini Kars'ta tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Bakırhan, 1999'da düzenlenen yerel seçimlerden Kars Belediye Başkanlığı´na aday olan oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Siirt Belediye Başkanı olarak seçildi. 16 Kasım 2016'da `PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Bakırhan, İçişleri Bakanlığı´nca belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. 11 Ekim 2019´da Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmada hakkında verilen hapis cezasının bozulması ile tahliye oldu. Bakırhan, evli ve 2 çocuk babası.
YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ SABAHAT ERDOĞAN SARITAŞ
Sabahat Erdoğan Sarıtaş, 1988 yılında Siirt´te dünyaya geldi. Lise mezunu olan Sarıtaş, 2009´da Demokratik Toplum Partisi gençlik kollarında aktif siyasete atıldı. HDP İstanbul il yönetimine seçildi. Sarıtaş evli ve 1 çocuk annesi.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MERVAN GÜL
Mervan Gül, 1961 yılında Siirt'te doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü´nde mühendis olarak görev yaptı. 3 Kasım 2002´de yapılan genel seçimlerde AK Parti Siirt milletvekili seçildi. Yüksek Seçim Kurulu´nun kararı gereğince; Siirt´te yapılan seçim iptal edilince milletvekilliği iptal edildi. 3 Kasım´da siyasi yasaklı olduğu için seçime giremeyen Erdoğan, Türk Ceza Kanunu´nda yapılan değişiklikle siyasi yasağı kalkınca Mervan Gül adaylıktan çekildi. 9 Mart´taki ara seçimde Gül´ün yerine aday olan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'ten milletvekili seçildi. Mervan Gül, 2004´te yapılan yerel seçimlerde AK Parti´den Siirt Belediye Başkanı oldu. Mervan Gül, evli ve 2 çocuk babası. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-05-16 12:02:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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