Siirt'te zırhlı polis aracı ile kamyonet çarpıştı; 5'i polis, 6 yaralı

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'te zırhlı polis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 5'i polis, 6 kişi, yaralandı.

Doğan Mahallesi'nde sabah saatlerinde devriye görevi yapan polislerin içinde bulunduğu zırhlı araç ile 06 LFR 68 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan zırhlı araç devrildi; 5'i polis, 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-05-23 10:32:27



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