Siirt'te patpat devrildi: 5 yaralı

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Akif ÖZALP/SİİRT(DHA)SİİRT'in Şirvan ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında Taşkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Patpat, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada aynı aileden Salih B., Sultan B., Mehmet B., Hanife B. ve Cemile B. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-05-23 16:05:35



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