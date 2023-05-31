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Siirt'te hafif ticari araç, 3 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu

DHA

Siirt'te hafif ticari araç, 3 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu


Akif ÖZALP/ SİİRT (DHA)SİİRT´te, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan evin bahçesine uçtu. Araçta ve bahçede hasar oluşurken, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. 
Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Gökçebağ Beldesi Yeni Mahalle´de meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CFF 166 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten müstakil evin bahçesine uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, devrilen araçta ve bahçede hasar oluştu. Araç vinç yardımıyla bahçeden çıkarıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-05-31 18:54:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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