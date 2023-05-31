Siirt'te hafif ticari araç, 3 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu

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Akif ÖZALP/ SİİRT (DHA)SİİRT´te, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan evin bahçesine uçtu. Araçta ve bahçede hasar oluşurken, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Gökçebağ Beldesi Yeni Mahalle´de meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CFF 166 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten müstakil evin bahçesine uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, devrilen araçta ve bahçede hasar oluştu. Araç vinç yardımıyla bahçeden çıkarıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-05-31 18:54:42



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