'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu (2)

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın naaşı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın cenazesi, sabah saatlerinde Siirt Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Çanakkale´ye gönderilecek. (DHA)Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-06-08 00:34:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.