'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu (2)

ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın naaşı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın cenazesi, sabah saatlerinde Siirt Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Çanakkale´ye gönderilecek. (DHA)Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-06-08 00:34:40
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.