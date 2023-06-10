Boru patladı; tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te yol yapım çalışması sırasında su borusu patladı. Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Siirt-Tillo çevre yolunda meydana geldi. Yol yapım çalışmaları sırasında iş makinesi operatörü, su borusunu fark edemeyerek patlattı. Patlayan borudaki tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı. O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Su borusu, ekiplerce onarıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-06-10 14:51:35



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