Siirt´te velilerden öğretmene billboardlı teşekkür

Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)SİİRT´te veliler, ilkokuldaki çocuklarıyla yakından ilgilenip yoğun çaba sarf eden sınıf öğretmeni Seyithan İnaç´a (38) teşekkür etmek için kentteki billboardlara ilan verdi. İlanı gördükten sonra çok mutlu olduğunu ifade eden öğretmen İnaç, "Evimde otururken bir velimin attığı mesaj ile öğrendim. Velilerimin gösterdiği ahde vefa karşısında da çok mutlu oldum" dedi.

Barış Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlkokulu 4-D sınıfında okuyan öğrencilerin velileri, çocuklarıyla yakından ilgilenerek yoğun çaba sarf eden sınıf öğretmeni Seyithan İnaç´a teşekkür etmek için, kentin farklı noktalarında kiraladıkları billboardlara ilan verdi. Veliler, billboardlara `Hayattaki en büyük mucize küçükken iyi bir öğretmene rastlamaktır. Çocuklarımızın büyük mucizesi emeği ödenemeyecek kıymetli öğretmenimiz Sayın Seyithan İnaç, şansımız oldunuz, sonsuz teşekkürler. Size hep minnettar kalacağız´ yazdırdı.

`EVİMDE OTURURKEN ÖĞRENDİM, ÇOK MUTLU OLDUM´

Kentte 16 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yaptığını belirten Seyithan İnaç, billboardlara verilen ilanları bir velinin attığı mesaj ile öğrendiğini ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, "16 Yıllık sınıf öğretmeniyim. Bu sürpriz billboard olayını evimde otururken bir velimin attığı mesaj ile öğrendim. İlk önce bir şaşkınlık sonra karışık duygular hissettim. Tabi en sonunda da velilerimin bu gösterdiği ahde vefa karşısında da çok mutlu oldum. Ben de aynı şekilde hepsini çok seviyorum. Elimden geldiğince o billboardların olduğu sokaklardan geçmemeye çalışıyorum. Geçmememin sebebi, biraz duygusal olabilirim ve o an duygularıma yenik düşebilirim diye. Çünkü kolay bir şey değil, evet gerçekten mutluluk verici bir şey ama kolay bir süreç te değil. Bu yüzden oradan geçmemeye çalışıyorum" dedi.

`HERKESİN BİLMESİNİ İSTEDİK´

Çocukları için emek harcayan öğretmeni, herkesin bilmesini istedikleri için ilan verdiklerini belirten velilerden Çiğdem Cebe, "Biz velilerle birlikte `nasıl bir şey yapalım, bir yemek etkinliği mi yapalım ya da bir kahvaltı programı mı düzenleyelim´ diye düşünürken, Evin Bilek adlı velimizin billboardları hazırlama fikri ortaya çıktı ve hepimizde de kabul gördü. Biz de hocamıza böyle güzel bir sürpriz hazırlamak istedik. Kentin farklı noktalarına billboardları astık. Velilerimizin ve herkesin bunu görüp Seyithan Hoca´mızın ne kadar emektar bir öğretmen olduğunu bilmesini istedik" dedi.

`ELİNDEN GELEN GELENİN ÇOK FAZLASINI YAPTI´

Seyithan öğretmenin çocuklar için elinden gelenin çok daha fazlasını yaptığını belirten velilerden Fatma Ekinci, "Kızım, Seyithan Hoca´nın yanında 4 senedir okuyor. Seyithan Hoca bir öğretmenden çok daha fazlası. Çocuklarımızın başarıları için elinden gelen gelenin çok fazlasını yaptı. Çevreye duyarlı, topluma yararlı kendini bilen ahlaklı birer birey olarak yetiştirmek için çabaladı. Bizler de diğer veli arkadaşlarımız ile birlikte kendisine küçük bir anı olarak billboardları hazırlamayı düşündük. Yazımızda da belirttiğimiz gibi çocuklarımızın mucizesi ve bizlerin şansı oldu" diye konuştu.

`ÇOCUĞUM SEYİTHAN HOCA İLE TANIŞMADAN ÖNCE İÇİNE KAPANIK BİRİSİYDİ´

Çocuğunun okula başlamadan önce asosyal ve içine kapanık biri olduğunu söyleyen velilerden Deniz Elçin ise "Ben de 15 yıl MEB´de çalıştım, bu teşekkürün önemini çok iyi anlayan öğretmenlerden biriyim. Seyithan Hocam çocuklarımızın her şeyi ile uğraştı, çocuklarımızın büyük bir şansı oldu. Ben kendi çocuğumun özelinden söyleyebilirim, biraz içine kapanık sosyal olmayan bir çocuktu ama Seyithan Hoca onun bütün bu alışkanlıklarını kırdı ve şu an okuldan ayrılacağı için üzülen bir çocuk haline geldi. Yani biz de böyle bir şey yaparak teşekkür etmek istedik, mutlu etmek istedik, inşallah mesaj yerine ulaşmıştır" dedi. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-06-10



