Siirt´te velilerden öğretmene billboardlı teşekkür

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt´te velilerden öğretmene billboardlı teşekkür

DHA

Siirt´te velilerden öğretmene billboardlı teşekkür


Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)SİİRT´te veliler, ilkokuldaki çocuklarıyla yakından ilgilenip yoğun çaba sarf eden sınıf öğretmeni Seyithan İnaç´a (38) teşekkür etmek için kentteki billboardlara ilan verdi. İlanı gördükten sonra çok mutlu olduğunu ifade eden öğretmen İnaç, "Evimde otururken bir velimin attığı mesaj ile öğrendim. Velilerimin gösterdiği ahde vefa karşısında da çok mutlu oldum" dedi.
Barış Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlkokulu 4-D sınıfında okuyan öğrencilerin velileri, çocuklarıyla yakından ilgilenerek yoğun çaba sarf eden sınıf öğretmeni Seyithan İnaç´a teşekkür etmek için, kentin farklı noktalarında kiraladıkları billboardlara ilan verdi. Veliler, billboardlara `Hayattaki en büyük mucize küçükken iyi bir öğretmene rastlamaktır. Çocuklarımızın büyük mucizesi emeği ödenemeyecek kıymetli öğretmenimiz Sayın Seyithan İnaç, şansımız oldunuz, sonsuz teşekkürler. Size hep minnettar kalacağız´ yazdırdı.
`EVİMDE OTURURKEN ÖĞRENDİM, ÇOK MUTLU OLDUM´
Kentte 16 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yaptığını belirten Seyithan İnaç, billboardlara verilen ilanları bir velinin attığı mesaj ile öğrendiğini ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, "16 Yıllık sınıf öğretmeniyim. Bu sürpriz billboard olayını evimde otururken bir velimin attığı mesaj ile öğrendim. İlk önce bir şaşkınlık sonra karışık duygular hissettim. Tabi en sonunda da velilerimin bu gösterdiği ahde vefa karşısında da çok mutlu oldum. Ben de aynı şekilde hepsini çok seviyorum. Elimden geldiğince o billboardların olduğu sokaklardan geçmemeye çalışıyorum. Geçmememin sebebi, biraz duygusal olabilirim ve o an duygularıma yenik düşebilirim diye. Çünkü kolay bir şey değil, evet gerçekten mutluluk verici bir şey ama kolay bir süreç te değil. Bu yüzden oradan geçmemeye çalışıyorum" dedi.
`HERKESİN BİLMESİNİ İSTEDİK´
Çocukları için emek harcayan öğretmeni, herkesin bilmesini istedikleri için ilan verdiklerini belirten velilerden Çiğdem Cebe, "Biz velilerle birlikte `nasıl bir şey yapalım, bir yemek etkinliği mi yapalım ya da bir kahvaltı programı mı düzenleyelim´ diye düşünürken, Evin Bilek adlı velimizin billboardları hazırlama fikri ortaya çıktı ve hepimizde de kabul gördü. Biz de hocamıza böyle güzel bir sürpriz hazırlamak istedik. Kentin farklı noktalarına billboardları astık. Velilerimizin ve herkesin bunu görüp Seyithan Hoca´mızın ne kadar emektar bir öğretmen olduğunu bilmesini istedik" dedi.
`ELİNDEN GELEN GELENİN ÇOK FAZLASINI YAPTI´
Seyithan öğretmenin çocuklar için elinden gelenin çok daha fazlasını yaptığını belirten velilerden Fatma Ekinci, "Kızım, Seyithan Hoca´nın yanında 4 senedir okuyor. Seyithan Hoca bir öğretmenden çok daha fazlası. Çocuklarımızın başarıları için elinden gelen gelenin çok fazlasını yaptı. Çevreye duyarlı, topluma yararlı kendini bilen ahlaklı birer birey olarak yetiştirmek için çabaladı. Bizler de diğer veli arkadaşlarımız ile birlikte kendisine küçük bir anı olarak billboardları hazırlamayı düşündük. Yazımızda da belirttiğimiz gibi çocuklarımızın mucizesi ve bizlerin şansı oldu" diye konuştu.
`ÇOCUĞUM SEYİTHAN HOCA İLE TANIŞMADAN ÖNCE İÇİNE KAPANIK BİRİSİYDİ´
Çocuğunun okula başlamadan önce asosyal ve içine kapanık biri olduğunu söyleyen velilerden Deniz Elçin ise "Ben de 15 yıl MEB´de çalıştım, bu teşekkürün önemini çok iyi anlayan öğretmenlerden biriyim. Seyithan Hocam çocuklarımızın her şeyi ile uğraştı, çocuklarımızın büyük bir şansı oldu. Ben kendi çocuğumun özelinden söyleyebilirim, biraz içine kapanık sosyal olmayan bir çocuktu ama Seyithan Hoca onun bütün bu alışkanlıklarını kırdı ve şu an okuldan ayrılacağı için üzülen bir çocuk haline geldi. Yani biz de böyle bir şey yaparak teşekkür etmek istedik, mutlu etmek istedik, inşallah mesaj yerine ulaşmıştır" dedi. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-06-10 17:32:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boru patladı; tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı
YEREL HABERLER Boru patladı; tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı
Siirt'te yüzde 50 hibeli arıcılık projesinin sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Siirt'te yüzde 50 hibeli arıcılık projesinin ...
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan esnaf ziyareti
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu kurban vekaletini Türkiye ...
Siirt'te çevre ve çocuk etkinlikleri sürüyor
YEREL HABERLER Siirt'te çevre ve çocuk etkinlikleri sürüyor
Siirt'te 4-6 yaş grubu Kur'an kursları yıl sonu etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Siirt'te 4-6 yaş grubu Kur'an kursları yıl sonu ...
Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketine uğurlandı
Şehit olan Uzman Çavuş Aydın Ceylan için Siirt'te tören düzenlendi
YEREL HABERLER Şehit olan Uzman Çavuş Aydın Ceylan için Siirt'te ...
'ŞEHİT JANDARMA YÜZBAŞI DOĞAN SEVİNÇ OPERASYONU'NDA 1 ASKER ŞEHİT OLDU 
YEREL HABERLER 'ŞEHİT JANDARMA YÜZBAŞI DOĞAN SEVİNÇ OPERASYONU'NDA 1 ...
'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu (2)
YEREL HABERLER 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.