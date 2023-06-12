Siirt'te 65 dönüm ekili buğday tarlası yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te 65 dönüm ekili buğday tarlası yandı

DHA

Siirt'te 65 dönüm ekili buğday tarlası yandı


Akif ÖZALP/ SİİRT (DHA)SİİRT'te, mezarlıkta çıkan yangının buğday tarlasına sıçraması sonucu 65 dönüm ekin yandı.
Kent merkezine bağlı Aktaş köyündeki mezarlıkta, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, Mehmet Ali Çelikbaş´a ait buğday ekili tarlaya sıçradı. Köylülerin de toprak atarak traktör ve iş makineleriyle müdahale ettiği yangın, itfaiyeye bildirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 2 saatte söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm mezarlık ile 65 dönümlük ekili alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.  
Aktaş köyü muhtarı Mehmet Can Kezer, itfaiyenin zamanında müdahale ettiğini ifade ederek, "Eğer itfaiye ekipleri gelmeseydi en az 1000 bönüm arazimiz yanacaktı. Hatta yangını söndürmek için köyden gelen traktörler de yanacaktı. Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerinden Allah razı olsun. Alevlerin arasında kalan motorumuzu da çıkardılar. Muhtar olarak köylüm adına çok teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-06-12 21:41:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt´te Ilısu Barajı havzasında sandal alabora oldu: 8 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Siirt´te Ilısu Barajı havzasında sandal alabora oldu: ...
Siirt'te baraj gölünde batan sandaldaki 5 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Siirt'te baraj gölünde batan sandaldaki 5 kişi ...
Otomobilinden çalınan para ve cep telefonları için 20 bin lira ödül verecek
YEREL HABERLER Otomobilinden çalınan para ve cep telefonları için 20 ...
Siirt´te velilerden öğretmene billboardlı teşekkür
YEREL HABERLER Siirt´te velilerden öğretmene billboardlı teşekkür
Boru patladı; tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı
YEREL HABERLER Boru patladı; tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.