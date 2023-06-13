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Siirt'te 15 günlük eylem yasağı

DHA

Siirt'te 15 günlük eylem yasağı


Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT Valiliği, kentte 15 gün süreyle basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma ve benzeri faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte 15 gün süreyle toplumsal huzuru tehdit edebilecek provokatif olayların önüne geçilmesi, can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, tören, kutlama ve benzeri etkinlikler hariç olmak üzere, her türlü faaliyetin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Terör örgütlerinin deprem felaketi sebebiyle toplumsal kargaşa/gerilim oluşturmaya yönelik özellikle basın yayın ve sosyal medya platformları üzerinden provokatif eylem amaçlı paylaşımlarda bulunduğu ve halkı sokağa dökmeyi amaçladıkları görülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye ve Irak´ta faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar ve ülkemizde son zamanlarda meydana gelen terör eylemleri göz önünde bulundurularak terör örgütleri elemanlarınca veya sempatizanlarınca şiddet içerikli eylemler, protesto eylemleri, korsan gösteriler yapılabileceği değerlendirilerek; milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumlarının gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere; her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri balon uçurtmak, drone, paramotor ve benzeri her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, sticker, broşür ve benzeri dağıtılması, afiş ve pankart asılması ve benzeri etkinliklerin ayrıca kanunsuz bir şekilde yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliğe katılmak üzere toplu veya münferit bir şekilde ilimize gelecek olan araç ve şahısların il sınırlarına girişlerinin; kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylemin il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, Jandarma bölgesi dahil, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu´nun 17´nci ve 19´uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 15 gün süreyle 27.06 2023, saat 00.01' e kadar yasaklanmıştır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-06-13 19:15:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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