Motokurye, kazada ağır yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motokurye, kazada ağır yaralandı

DHA

Motokurye, kazada ağır yaralandı


Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te motokurye Y.D. (35), kullandığı motosikletin kamyonetle çarpıştığı kazada ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kooperatif Mahallesi Çeçen Cami mevkisinde meydana geldi. Bir yemek firmasında motokurye olarak çalışan Y.D.´nin kullandığı 56 AAL 534 plakalı motosiklet, karşı sokaktan çıkan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen belediyeye ait 56 AN 476 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada Y.D. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.D., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan Y.D.´nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Kazanın ardından kamyonetin sürücüsü ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-06-14 13:56:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te ruhsatsız 3 iş yeri mühürlendi
YEREL HABERLER Siirt'te ruhsatsız 3 iş yeri mühürlendi
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan jandarmanın kuruluş yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan jandarmanın kuruluş ...
Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın adı memleketi Siirt'te kütüphanede yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın adı memleketi ...
Siirt'te 15 günlük eylem yasağı
YEREL HABERLER Siirt'te 15 günlük eylem yasağı
Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
YEREL HABERLER Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün ...
Siirt Üniversitesi personeline ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Siirt Üniversitesi personeline ilk yardım eğitimi ...
Siirt Üniversitesi'nde "kalite ve akreditasyon" konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Siirt Üniversitesi'nde "kalite ve akreditasyon" ...
Siirt'te İl Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Siirt'te İl Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı ...
Siirt'te jandarma personelinden Kızılay'a kan bağışı
YEREL HABERLER Siirt'te jandarma personelinden Kızılay'a kan bağışı
Siirt'te 65 dönüm buğday ekili alan yandı
YEREL HABERLER Siirt'te 65 dönüm buğday ekili alan yandı
Siirt'te 65 dönüm ekili buğday tarlası yandı
YEREL HABERLER Siirt'te 65 dönüm ekili buğday tarlası yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.