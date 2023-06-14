Motokurye, kazada ağır yaralandı

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te motokurye Y.D. (35), kullandığı motosikletin kamyonetle çarpıştığı kazada ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kooperatif Mahallesi Çeçen Cami mevkisinde meydana geldi. Bir yemek firmasında motokurye olarak çalışan Y.D.´nin kullandığı 56 AAL 534 plakalı motosiklet, karşı sokaktan çıkan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen belediyeye ait 56 AN 476 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada Y.D. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.D., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan Y.D.´nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kazanın ardından kamyonetin sürücüsü ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-06-14 13:56:23



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