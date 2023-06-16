Motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü epilepsi nöbeti geçirdi



Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te elektrikli motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü epilepsi hastası M.Ö. (18), nöbet geçirdi. Hastaneye kaldırılan M.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, öğleden sonra Güres Caddesi Gazeteci Metin Arıtürk Sokak´ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen elektrikli motosiklet ile M.Ö.´nun kullandığı bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen M.Ö., bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde M.Ö.´nün herhangi bir yara almadığı, epilepsi hastası olduğu ve nöbet geçirdiği belirlendi. M.Ö., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. M.Ö.´nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-06-16 16:44:48



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