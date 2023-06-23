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Mezradaki kuzenler, ördükleri fileyle hazırlandıkları tenis şampiyonasında 5´inci oldu

DHA

Mezradaki kuzenler, ördükleri fileyle hazırlandıkları tenis şampiyonasında 5´inci oldu


Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)SİİRT´in Baykan ilçesi'nde yaşayan kuzenler Elif Güncü (12) ve Narin Güncü (13), okudukları okulun beton basketbol sahasında ördükleri fileyle hazırlandıkları Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Şampiyonası´nda ikili olarak Türkiye 5´incisi oldu. Narin Güncü, uygun ortamda antrenman yapamadıkları için toplarının sürekli kaybolduğunu ve yeni top almak zorunda kaldıklarını belirtti. Elif Güncü de "Çalışmak için köyden okula geliyorum. Siirt´te il, Şırnak´ta da bölge birincisi oldum. Manisa´da yapılan tenis turnuvasında da Türkiye 5´incisi oldum. Çağla Büyükakçay ile bu sahada, bu kortta oynamak istiyorum. İnşallah hayalim gerçekleşir" dedi. 
İlçeye bağlı Obalı köyü Göklü mezrasında yaşayan kuzenler Elif ve Narin Güncü, okudukları Baykan Yatılı Bölge Ortaokulu´nda tenise ilgili duymaya başladı. 6´ncı sınıf öğrencisi kuzenlerin bu merakını fark eden Beden Eğitimi Öğretmeni Ufuk Vurgun, öğrencilerini çalıştırmaya başladı. Ufuk öğretmen, okulun zemini beton olan basketbol sahasındaki demir direklere iplerle ördükleri fileyle, okuldaki raket ve 1 topla kuzenlere tenis dersi verdi. Sahanın zeminin beton olması ve alanın açık olmasıyla topların sürekli kaybolması nedeniyle zor şartlarda çalışan kuzenler 7-11 Haziran´da Manisa´nın Demirci ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Şampiyonası´nda Türkiye 5´incisi oldu. Öğretmen Ufuk Vurgun, "Bir ip, bir raket ve bir topla bu yolculuğa başladık, Türkiye 5´ncisi olarak Siirt´e döndük. Çocuklarımızla birlikte spordan keyif alıp, bu alana yatkınlıklarını görünce tenis üzerinden devam etmeye başladık. Bunun üzerine seçmeli derslerimizi tenis üzerine kaydırdık ve çocuklarımızın bunun üzerine ders almasını sağladık. Bu eğitimlerle beraber çocuklarımız okul sporları kapsamında Manisa´da yapılan turnuvada, Türkiye 5´incisi oldu" diye konuştu.
`ÇOCUKLAR DAHA İYİ BİR SAHAYI HAK EDİYOR´
Öğrencilerin beton zeminde müsabakalara hazırlandığını ifade eden Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ufuk Vurgun, "Sahamızın elverişsiz olması bu konuda bizim başarılarımızı sekteye uğratmıyor. Çocuklarımız köy çocukları. Onları derste keşfettim. Daha sonra onlarla özel olarak ilgilendim ve müsabakalara hazırlayabileceğimiz iki öğrenci olduğunu fark edince, ikisi birlikte partner olup müsabakalara çıktılar. Gösterdiğimiz bütün antrenman dirillerini sahada yansıtmaya çalıştılar. Bu çocuklar daha iyi bir sahayı gerçekten hak ediyor. Bu sahada yaptığımız antrenmanlarla çocuklarımızı en iyi şekilde müsabakalara hazırlamak istiyoruz. Çocuklarımızın köylerden geliyor olması bizim için bir dezavantaj çünkü antrenmanlarımızın ne yazık ki sürekliliği sağlanamıyor. Bu başarıların devam edeceğini biz umuyoruz ve bu yolda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
`TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM´
Bir sonraki şampiyonada Türkiye şampiyonu olmayı hedeflediğini belirten Elif Güncü, Milli Tenisçi Çağla Büyükakçay´la tenis oynamayı istediğini ifade ederek, "Çalışmak için köyden okula geliyorum. Okula geldim tenis öğrenmeye başladım. Tenisi artık çok seviyorum. Siirt´te il birincisi, Şırnak´ta da bölge birincisi oldum. Manisa´da yapılan tenis turnuvasında da Türkiye 5´incisi oldum. Orada 16 okul vardı. Onların içinde beşinci olmak çok güzel bir şey. Türkiye şampiyonu olmak istiyorum. Çağla Büyükakçay´la bu sahada, bu kortta oynamak istiyorum. İnşallah hayalim gerçekleşir" dedi.
`BİZ BETON, RAKİPLERİMİZ PROFESYONEL SAHALARDA ÇALIŞIYORLAR´
Basketbol sahasında şampiyonaya hazırlanmalarının dezavantajını yaşadıklarını belirten Narin Güncü ise, "Ben de Siirt´te il birincisi, Şırnak´ta bölge şampiyonu oldum. Manisa´daki Türkiye turnuvalarında da beşinci oldum. Toplarımız sürekli kayboluyor. Sürekli top almak zorunda kalıyoruz. Biz beton sahada çalışırken rakiplerimiz profesyonel sahalarda çalışıyorlar. Onların ki gibi bir sahamız olsa çok güzel olur. Biz önümüzdeki sene için hazırlanıyoruz. Hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak. Hayalim milli tenisçi İpek Soylu ile tanışmak, onunla karşılıklı antrenman yapmak, oynamak" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-06-23 11:55:32

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