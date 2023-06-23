Arkadaşlık teklifini reddeden genç kızın evini silahla bastı, gözaltına alındı

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Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT´te arkadaşlık teklifini reddeden genç kızın evini basan S.T., ailesinin kapıyı açmaması üzerine silahla havaya ateş açarak tehditler savurdu. S.T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Barış Mahallesi 1344´üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre S.T., arkadaşlık teklifi ettiği ismi öğrenilemeyen genç kızdan yanıt alamayınca, evine gitti. Tabancayla kapıya dayanan S.T.´ye, ailesi kapıyı açmadı. Bunun üzerine S.T., evin önünde havaya ateş açarak, tehditler savurdu. Ailenin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. S.T., kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Aile S.T. hakkında şikayetçi oldu. S.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-06-23 19:09:46



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