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Markette ürünleri poşete doldurup ödeme yapmadan çıktı

DHA

Markette ürünleri poşete doldurup ödeme yapmadan çıktı


Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)SİİRT´te kalabalık bir marketten yaklaşık 2 bin TL değerinde ürünü poşetlere doldurup kasadan para ödemeden çıkan kadın güvenlik kameralarına yansıdı. Marketin müdürü Sevgi Toprak, şüpheliye seslenerek ürünleri ya da ürünlerin parasını getirdiği takdirde şikayetçi olmayacaklarını söyledi. 
Olay, 19 Haziran´da akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan Recep Kaya´ya ait markette yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kadın, müşterilerin yoğun olduğu markette poşetlerini ürünlerle doldurdu. Kadın daha sonra ürünlerin ücretini ödemeden elinde poşetlerle marketten ayrıldı. Kadının ödeme yapmadığını market çalışanları fark etti. Marketin müdürü Sevgi Toprak, "Elimizde kamera kayıtları bulunmaktadır. Buradan kendisine sesleniyoruz; parasını vermediği takdirde hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Yaklaşık 2 bin TL değerinde doldurduğu alışveriş poşetlerinin ücretini ödemeden çıktığını gördük. Ürünleri teslim etmesi veya ücretini vermesi için bekliyoruz. Aksi takdirde hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Son bir ayda bu tür olayların mağazamızda çok olduğunu gördük. Sürekli görmezlikten geliyoruz ama artık emeğimizin yok olmasını istemiyoruz" dedi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-06-25 11:27:03

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