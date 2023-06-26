Siirt'te nöbette kalp krizi geçiren güvenlik korucusu şehit oldu

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Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT'in Şirvan ilçesinde, nöbet sırasında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu Şakir Öneryıldız (40), şehit oldu.

Şirvan ilçesi Ormanbağı köyünde görevli güvenlik korucusu Şakir Öneryıldız, görev yaptığı Ormanbağı Jandarma Karakolu'nun nizamiyesinde nöbet tutarken kalp krizi geçirdi. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Öneryıldız, ekiplerin tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Korucunun cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-06-26 12:30:47



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