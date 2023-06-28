Siirt'te otomobil evin bahçesine devrildi : 6 yaralı

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Baykan ilçesinde otomobilin yol kenarındaki evin bahçesine devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken araçtaki 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde SiirtBaykan kara yolunda meydana geldi. M.İ.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Çaykaya köyü mevkisinde sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki evin bahçesine devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobildeki M.Ç., E.Ç., Y.Ç., A.O., E.E. ve Y.E. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-06-28 11:40:59



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