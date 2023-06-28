Anız yangınında 130 dönüm alan zarar gördü

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'te bir tarlada çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 130 dönüm alan zarar gördü.

Kooperatif Mahallesi'nde, buğday hasadının yapıldığı tarlada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 1 saatte söndürülen yangında, 130 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-06-28 13:42:04



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