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Yasin, balkona atılan torpille yaralandı

DHA

Yasin, balkona atılan torpille yaralandı


Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Kurtalan ilçesinde uyuduğu sırada balkona atılan torpilin patlamasıyla Yasin İnaç (13), kolundan ve sırtından yaralandı. Sağlık personeli olan annesi Nurten İnaç´ın ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yasin İnaç, tedavisinin ardından taburcu edildi. Anne Nurten İnaç, "Denetimlerin artırılmasını ve bu tür patlayıcıların yasaklanmasını istiyoruz" dedi. Polis, balkona torpil atanların yakalanması için çalışma başlattı.
Olay,  29 Haziran´da saat 23.00 sıralarında Kurtalan ilçesi Yenidoğan Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi´nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce, İnaç ailesinin oturduğu binanın 1´inci katındaki balkona torpil atıldı. Patlayan torpil, balkonda uyuyan Yasin İnaç´ın vücuduna isabet etti. Yasin´e ilk müdahaleyi sesi duyup balkona koşan sağlık personeli olan annesi Nurten İnaç yaptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan tişörtünde delik oluşan, kolundan ve sırtından yaralanan Yasin, müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yasin, tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis balkona torpil atanların yakalanması için çalışma başlattı. 
`PATLAMA SESİ İLE UYANDIM´
Tam uykuya dalarken önce patlama sesi duyduğunu söyleyen Yasin İnaç, "Ardından, sırtımda bir ağırlık oluştu. O anda tam olarak ne olduğunu hatırlayamıyorum ama sırtımla birlikte kolum yandı, tişörtüm yandı. Eğer kolumla müdahale etmeseydim o ateş daha fazla yanıp vücudumu yakıp delebilirdi" diye konuştu. 
Annesi Nurten İnaç da "Oğlum balkona uyumaya geçtiği sırada, patlayıcı balkona atıldı. Oğlumun tişörtünde, sırtında ve kolunda yanıklar oluştu. Sağlık personeli olduğum için ilk müdahaleyi yaptım. Bu tür patlayıcıların bakkallarda veya diğer yerlerde satılmasının yasaklanması gerekiyor. Çocuklar ve gençler sürekli bayram boyunca bu tür şeyleri patlatıp kişilere zarar veriyorlar ve rahatsız ediyorlar. Denetimlerin artırılmasını ve bu tür patlayıcıların yasaklanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-07-01 11:25:30

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