Görüntü yönetmeni ile kameramanın öldüğü kazada sürücü tutuklandı (2)

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SİİRT'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde canlı yayın aracının beton elektrik direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Saliha Adıgüzel'in (36) cenazesi, memleketi Siirt'e getirildi. Cenaze, namazın ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA) Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-07-03 14:37:05



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