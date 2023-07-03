Görüntü yönetmeni ile kameramanın öldüğü kazada sürücü tutuklandı (2)

SİİRT'TE TOPRAĞA VERİLDİ
Samsun'un Çarşamba ilçesinde canlı yayın aracının beton elektrik direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Saliha Adıgüzel'in (36) cenazesi, memleketi Siirt'e getirildi. Cenaze, namazın ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA) Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-07-03 14:37:05
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