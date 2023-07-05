Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın, ormana da sıçradı

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Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)-SİİRT'in Şirvan ilçesinde fıstık bahçesinde çıkan yangın, ormana da sıçradı. Ekipler ile köylüler, alevleri 2 saatte söndürdü.

Ormanbağı köyündeki fıstık bahçesinde, gece saatlerinde yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, yanındaki ormana da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylüler ile ekiplerin 2 saat süren çalışması ile yangın, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-07-05 08:45:50



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