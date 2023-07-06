Siirt'te TIR ile ambulans çarpıştı, sağlık personeli yaralandı

Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)SİİRT´in Baykan ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 sağlık personeli yaralandı.Kaza, gece saatlerinde BaykanBitlis Karayolunda meydana geldi. N.C. yönetimindeki 73 DF 643 plakalı TIR hastane kavşağında, Baykan Devlet Hastanesi´ne hasta taşıyan 56 BA 917 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada ambulanstaki sağlık personeli Furkan Solmaz hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Solmaz´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ambulanstaki hasta da başka bir ambulansla Baykan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-07-06 07:42:23