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        Siirt'te TIR ile ambulans çarpıştı, sağlık personeli yaralandı

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 07:43
        Siirt'te TIR ile ambulans çarpıştı, sağlık personeli yaralandı

        Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)SİİRT´in Baykan ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 sağlık personeli yaralandı.Kaza, gece saatlerinde BaykanBitlis Karayolunda meydana geldi. N.C. yönetimindeki 73 DF 643 plakalı TIR hastane kavşağında, Baykan Devlet Hastanesi´ne hasta taşıyan 56 BA 917 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada ambulanstaki sağlık personeli Furkan Solmaz hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Solmaz´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ambulanstaki hasta da başka bir ambulansla Baykan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-07-06 07:42:23

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