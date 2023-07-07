Siirt'te 2 aile arasında 'arazi' kavgası: 4 yaralı

Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)-SİİRT'in Baykan ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İkizler köyünde gece saatlerinde, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede taş, sopa ve silahların kullandığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada A.D., Y.E., H.D. ve Y.D. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma köyde güvenlik önlemi ararken, şüpheli H.E. ekiplerce aranıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-07-07 11:12:50