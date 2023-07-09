Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İkinci kat balkonundan düşen, 3 yaşındaki çocuk yaralandı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 14:54
        İkinci kat balkonundan düşen, 3 yaşındaki çocuk yaralandı

        Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Pervari ilçesinde ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Orhan Utkucu, yaralı olarak getirildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı. 

        Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde öğle saatlerinde ikinci kattaki evlerinin balkonuna çıkan Orhan Utkucu, dengesini kaybederek zemine düştü. Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan il müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-07-09 14:53:34

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Siirt'te 2 aile arasında 'arazi' kavgası: 4 yaralı
        Siirt'te 2 aile arasında 'arazi' kavgası: 4 yaralı
        Siirt'te TIR ile ambulans çarpıştı, sağlık personeli yaralandı
        Siirt'te TIR ile ambulans çarpıştı, sağlık personeli yaralandı
        Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın, ormana da sıçradı
        Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın, ormana da sıçradı
        Görüntü yönetmeni ile kameramanın öldüğü kazada sürücü tutuklandı (2)
        Görüntü yönetmeni ile kameramanın öldüğü kazada sürücü tutuklandı (2)
        Yasin, balkona atılan torpille yaralandı
        Yasin, balkona atılan torpille yaralandı
        Anız yangınında 130 dönüm alan zarar gördü
        Anız yangınında 130 dönüm alan zarar gördü