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        Siirt'te çaya düşen Veysi, kayboldu

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 16:54
        Siirt'te çaya düşen Veysi, kayboldu

        Akif ÖZALP-Bayram AYHAN/SİİRT,(DHA)-SİİRT'in Kurtalan ilçesinde dengesini kaybedip, çaya düşen Veysi Ulukan (19), akıntıya kapılarak kayboldu.

        Gözpınar köyünde oturan Veysi Ulukan, balık tutmak için arkadaşları ile yakından geçen Yanarsu Çayı'na gitti. Burada dengesini kaybedip, suya düşen Ulukan, akıntıya kapıldı. Bölgeye Siirt, Bitlis ve Batman'dan gelen dalgıçlar ile itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözden kaybolan Ulukan için kurtarma çalışması başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP, Bayram AYHAN

        2023-07-09 16:53:59

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