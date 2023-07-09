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        Samsun'da maganda kurşunu ile biri çocuk 3 kişi yaralandı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 18:40
        Samsun'da maganda kurşunu ile biri çocuk 3 kişi yaralandı

        İbrahim CANBULAT/ASARCIK (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Asarcık ilçesinde bir kına geçesinde tutukluk yapan av tüfeğinin ateş alması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Bir kişi gözaltına alındı.

        Olay dün akşam Samsun'un Asarcık ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Arifcan O. (28) katıldığı kına gecesinde av tüfeği ile havaya ateş etmek istedi. Bu sırada tüfek tutukluk yaptı. Tüfekle uğraştığı sırada içerisindeki ses fişeğinin patlaması sonucu Osman O. (35), Ufuk K. (27) ve Ergin H. (12) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından şüpheli Arifcan O. jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt İbrahim CANBULAT

        2023-07-09 18:39:41

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