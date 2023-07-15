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        Siirt'te refüjdeki bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 00:20
        Siirt'te refüjdeki bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

        Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Siirt çevreyolunda meydana geldi. Eyüp A. yönetimindeki 34 PT 283 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Savrularak takla atan otomobilin sürücüsü ile araçtaki Yusuf S. (23) ve Fevzi A. (35), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-07-15 00:19:34

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