SİİRT'TE REFÜJDEKİ BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI

SİİRT'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 22.30 sıralarında Siirt çevreyolunda meydana geldi. Eyüp A. yönetimindeki 34 PT 283 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Savrularak takla atan otomobilin sürücüsü ile araçtaki Yusuf S. (23) ve Fevzi A. (35), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Sağlık ekipleri

Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera Akif ÖZALPSİİRT,(DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-07-15 00:29:26