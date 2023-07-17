Siirt'teki mezarlıkta yangın; ağaçlar zarar gördü
Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)-SİİRT'te bir mezarlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü; çok sayıda ağaç zarar gördü.
Doğan Mahallesi Veysi Oran Caddesi'ndeki Şeyh Mepuni Mezarlığı'nda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Mezarlıktaki çok sayıda ağaç zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-07-17 15:47:50