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        Suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan Muhammet´i AFAD kurtardı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 18:52
        Suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan Muhammet´i AFAD kurtardı

        Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan Muhammet Toprak (14), AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Kezer Çayı kıyısında meydana geldi. Çay kenarına gezmeye gelen Muhammet Toprak, bilinmeyen bir nedenle yükselen su nedeniyle oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbarla olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, adacıkta mahsur kalan Toprak'ı yarım saatlik çalışmayla bot yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-07-20 18:51:02

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