Siirt'te çıkan örtü yangını söndürüldü
Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT'in Tillo ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde, akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 45 dakikalık çalışmasıyla, fıstık bahçelerine ilerlemeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 7 dönüm arazideki otların yandığı belirlenirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP
2023-07-21 19:25:13