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        Otomobil şarampole devrildi; sürücü öldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 12:11
        Otomobil şarampole devrildi; sürücü öldü

        Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)SİİRT´te  şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Cemil Epcerev (36) hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köyü yolunda meydana geldi. Mehmet Cemil Epcerev yönetimindeki 56 AT 755 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Epcerev´in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Epcerev´in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-07-23 12:10:56

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