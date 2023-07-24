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        Akrebin soktuğu çoban, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:40
        Akrebin soktuğu çoban, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)SİİRT'in Pervari ilçesinde akrebin soktuğu çoban Ferhat Aykaç (24), ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

        Olay, sabah saatlerinde Çemikari Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada çobanlık yapan Ferhat Aykaç´ı akrep soktu. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kara yoluyla ulaşımın sağlanamaması nedeniyle, olay yerine ambulans helikopter sevk edildi. Aykaç, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle bölgeden alınarak 3'üncü Komando Tugayı´na, buradan da ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Aykaç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-07-24 11:39:51

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