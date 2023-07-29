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        Siirt'te 'patpat' devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 21:41
        Siirt'te 'patpat' devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT´in Şirvan ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Taşlı köyünde meydana geldi. Burhan Celen (20) yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde araçtaki Azime Celen´in yaşamını yitirdiği, sürücü Burhan Celen ise yaralandığı tespit edildi. Yaralı sürücü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Azime Celen´in cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-07-29 21:40:45

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