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        Siirt´te seyir halindeki kamyonet yandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 11:47
        Siirt´te seyir halindeki kamyonet yandı

        Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)SİİRT´te seyir halinde alev alan kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Olay, gece saatlerinde Siirt-Kurtalan kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Lezgin Kural yönetimindeki 33 ABR 418 plakalı kamyonet, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, kamyoneti yolun kenarına çekerek durdurdu. Yangın kısa sürede büyüdü. Yoldan geçen Ömer Aslancı idaresindeki 28 AAY 139 plakalı otomobil de alevler nedeniyle zarar gördü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede söndürülürken, kamyonet kullanılamaz duruma geldi. (DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-07-30 11:46:40

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