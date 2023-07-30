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        Siirt'te fıstık bahçesinde yangın; 50 ağaç yandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 13:47
        Siirt'te fıstık bahçesinde yangın; 50 ağaç yandı

        Akif ÖZALP/ SİİRT (DHA)-SİİRT'in Tillo ilçesinde bir fıstık bahçesinde çıkan yangında 50 ağaç ile 5 dönüm alan zarar gördü.

        İlçe merkezindeki fıstık bahçesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, hızla büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredekilerin de desteği ile 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. 50 fıstık ağacı ile 5 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-07-30 13:46:18

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