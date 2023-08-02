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        Siirt´te otomobil küçükbaş sürücüne daldı: 2 yaralı, 4 koyun öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 23:26
        Siirt´te otomobil küçükbaş sürücüne daldı: 2 yaralı, 4 koyun öldü

        Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT´te seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, 4 koyun öldü.

        Kaza, akşam saatlerinde Siirt-Kurtalan kara yolunda meydana geldi. Emine Gezen (30) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı küçükbaş hayvanların arasına daldı. Kazada sürücü Emine Gezen ile otomobilde bulunan Hasret Gezen (22) yararlanırken, 4 koyun ise öldü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-08-02 23:25:27

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