Siirt'te sazlıkta çıkan yangın, tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Kurtalan ilçesinde sazlıkta çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm sazlık zarar gördü.

Kurtalan ilçesine bağlı Kılıçlı köyündeki sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın, yan tarafındaki tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 10 dönüm sazlık zarar görürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-08-03 21:59:54