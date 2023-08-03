Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Siirt'te sazlıkta çıkan yangın, tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 22:00
        Siirt'te sazlıkta çıkan yangın, tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü

        Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Kurtalan ilçesinde sazlıkta çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm sazlık zarar gördü.

        Kurtalan ilçesine bağlı Kılıçlı köyündeki sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın, yan tarafındaki tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 10 dönüm sazlık zarar görürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-08-03 21:59:54

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Beşiktaş maçında ilk düdük geldi!
        Beşiktaş maçında ilk düdük geldi!
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Beşiktaş maçı öncesi gerginlik!
        Beşiktaş maçı öncesi gerginlik!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        70 yıllık alışkanlık!
        70 yıllık alışkanlık!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

        Benzer Haberler

        Siirt Belediyesi trafiği rahatlatmak için yol genişletme çalışmalarını sürd...
        Siirt Belediyesi trafiği rahatlatmak için yol genişletme çalışmalarını sürd...
        Siirt "Kentsel Dönüşüm Projesi" uzlaşma görüşmelerinde sona gelindi
        Siirt "Kentsel Dönüşüm Projesi" uzlaşma görüşmelerinde sona gelindi
        Siirt Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi
        Siirt Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi
        Siirt Üniversitesinde üretilen hijyen ürünleri Libya'ya ihraç edildi
        Siirt Üniversitesinde üretilen hijyen ürünleri Libya'ya ihraç edildi
        Siirt'te 7 ayda düzenlenen operasyonlarda 115 zanlı tutuklandı
        Siirt'te 7 ayda düzenlenen operasyonlarda 115 zanlı tutuklandı
        Siirt´te otomobil küçükbaş sürücüne daldı: 2 yaralı, 4 koyun öldü
        Siirt´te otomobil küçükbaş sürücüne daldı: 2 yaralı, 4 koyun öldü