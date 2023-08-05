Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ehliyetsiz sürücünün hafif ticari araçla çarptığı 3 yaşındaki Berçem, öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ehliyetsiz sürücünün hafif ticari araçla çarptığı 3 yaşındaki Berçem, öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'te, ehliyetsiz sürücü A.A.'nın (17) kullandığı hafif ticari aracın çarptığı Berçem Demir (3), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Eruh ilçesi Dih Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü A.A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sokakta oyun oynayan Berçem Demir'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Berçem, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Berçem Demir'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Sürücü A.A. ise gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-08-05 13:24:38

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!

        Benzer Haberler

        Siirt Belediyesinden kaçak su denetimi
        Siirt Belediyesinden kaçak su denetimi
        Siirt Belediyesinden KPSS'ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım imkanı
        Siirt Belediyesinden KPSS'ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım imkanı
        Siirt'te sazlıkta çıkan yangın, tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü
        Siirt'te sazlıkta çıkan yangın, tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü
        Siirt Belediyesi trafiği rahatlatmak için yol genişletme çalışmalarını sürd...
        Siirt Belediyesi trafiği rahatlatmak için yol genişletme çalışmalarını sürd...
        Siirt "Kentsel Dönüşüm Projesi" uzlaşma görüşmelerinde sona gelindi
        Siirt "Kentsel Dönüşüm Projesi" uzlaşma görüşmelerinde sona gelindi
        Siirt Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi
        Siirt Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi