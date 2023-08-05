Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hasadı yapılmış tarlada park halindeki otomobil, alev alarak yandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasadı yapılmış tarlada park halindeki otomobil, alev alarak yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te tarlada park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, tarlanın da bir bölümü de zarar gördü.

        Kurtalan ilçesine bağlı Çakıllı köyünde hasadı yapılmış buğday tarlasında park halindeki Şahin S.´ye ait otomobil, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, tarlanın bir bölümü de zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-08-05 19:11:22

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı

        Benzer Haberler

        Siirt'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı çocuk...
        Siirt'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı çocuk...
        Ehliyetsiz sürücünün hafif ticari araçla çarptığı 3 yaşındaki Berçem, öldü
        Ehliyetsiz sürücünün hafif ticari araçla çarptığı 3 yaşındaki Berçem, öldü
        Siirt Belediyesinden kaçak su denetimi
        Siirt Belediyesinden kaçak su denetimi
        Siirt Belediyesinden KPSS'ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım imkanı
        Siirt Belediyesinden KPSS'ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım imkanı
        Siirt'te sazlıkta çıkan yangın, tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü
        Siirt'te sazlıkta çıkan yangın, tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü
        Siirt Belediyesi trafiği rahatlatmak için yol genişletme çalışmalarını sürd...
        Siirt Belediyesi trafiği rahatlatmak için yol genişletme çalışmalarını sürd...