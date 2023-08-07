Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılıp kayboldu (2)

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Siirt´te çayda akıntıya kapılan zihinsel engelli oğlu Münir Ulutaş'ı (21) kurtarmak için suya atlayan ve bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan İsmail Ulutaş´ın (44) cansız bedeni, kaybolduğu yerin yakınında ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Ulutaş´ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Ulutaş´ın oğlu Münir Ulutaş´ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. (DHA)Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-08-07 19:47:44