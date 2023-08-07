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        Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılıp kayboldu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 19:48
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        Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılıp kayboldu (2)
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        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Siirt´te çayda akıntıya kapılan zihinsel engelli oğlu Münir Ulutaş'ı (21) kurtarmak için suya atlayan ve bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan İsmail Ulutaş´ın (44) cansız bedeni, kaybolduğu yerin yakınında ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Ulutaş´ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Ulutaş´ın oğlu Münir Ulutaş´ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. (DHA)Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)  DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-08-07 19:47:44

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