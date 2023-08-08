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        Seyir halindeki kamyonun şoförü, tellere takılan baykuşu fark edip kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:11
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        Seyir halindeki kamyonun şoförü, tellere takılan baykuşu fark edip kurtardı
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        Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT´te bir bahçenin dikenli tellerine takılan baykuş, seyir halindeyken kendisini fark eden kamyon şoförü Sait Erdoğan tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

        Çal Mahallesi kırsalında seyir halindeki hafriyat kamyonunun şoförü Sait Erdoğan bir fıstık bahçesinin etrafına çevrilen dikenli tellerine takılan baykuşu fark etti. Aracını durduran Erdoğan, dikenli tellere takılan baykuşun yanına gitti. Erdoğan, iş eldiveniyle tuttuğu baykuşu, takıldığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğunu gören Erdoğan, baykuşu yere bıraktı. Baykuş da uçarak bölgeden uzaklaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-08-08 14:10:12

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