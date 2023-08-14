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        Siirt´te kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:48
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        Siirt´te kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)SİİRT´te, kamyonetin şarampole düştüğü kazada sürücü Şeyhmus İnalhan (42) öldü, yanındaki Mustafa Deniz yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Siirt-Şirvan kara yolu Akyamaç köyü mevkinde meydana geldi. Şeyhmus İnalhan yönetimindeki motor yağı yüklü 16 SCU 21 plakalı kamyonet, şarampole devrildi. Kazada sürücü İnalhan hayatını kaybederken, yanındaki Mustafa Deniz yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden İnalhan´ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-08-14 16:47:19

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